Bolivia llega herida, pero con vida: El pronóstico de la IA para el partido frente a Venezuela

La Verde Sub-17 enfrentará a Venezuela por el último boleto al Mundial de Catar 2026. Ambos llegan golpeados por duras derrotas, pero con la presión de saber que solo uno seguirá soñando.
18/04/2026 14:46
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Bolivia afrontará este sábado una verdadera final frente a Venezuela. La Selección Sub-17 se juega el último cupo sudamericano al Mundial de Catar 2026 y llega obligada a levantarse después de la dura derrota 4-0 frente a Chile.
La caída dejó golpeado al equipo nacional, no solo por el resultado, sino también porque evidenció problemas defensivos y falta de contundencia en momentos clave. Incluso Nabil Nacif desperdició un penal que pudo cambiar el rumbo del partido.
Sin embargo, Bolivia ya demostró que puede competirle a Venezuela. En la fase de grupos, ambos empataron 2-2 en un partido vibrante, donde la Verde reaccionó pese a jugar con un hombre menos y rescató un empate agónico en tiempo de descuento.
Venezuela tampoco llega en su mejor momento. La Vinotinto viene de caer 3-0 ante Uruguay y, al igual que Bolivia, afrontará este partido sin margen de error.
En la previa, Venezuela aparece con una ligera ventaja por sus antecedentes recientes frente a Bolivia y por haber mostrado una mayor regularidad durante el torneo. Además, Bolivia recibió el primer gol en varios de sus últimos partidos, una tendencia que podría volver a complicarla si no logra sostener el cero desde el arranque.
Pronóstico
Aun así, Bolivia ya estuvo cerca de vencer a esta misma Venezuela hace pocos días. Si mejora defensivamente y aprovecha mejor sus oportunidades, todavía puede dar el golpe y quedarse con el boleto al Mundial.
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