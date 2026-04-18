Bolivia llega herida, pero con vida: El pronóstico de la IA para el partido frente a Venezuela

Bolivia afrontará este sábado una verdadera final frente a Venezuela. La Selección Sub-17 se juega el último cupo sudamericano al Mundial de Catar 2026 y llega obligada a levantarse después de la dura derrota 4-0 frente a Chile.

La caída dejó golpeado al equipo nacional, no solo por el resultado, sino también porque evidenció problemas defensivos y falta de contundencia en momentos clave. Incluso Nabil Nacif desperdició un penal que pudo cambiar el rumbo del partido.

Sin embargo, Bolivia ya demostró que puede competirle a Venezuela. En la fase de grupos, ambos empataron 2-2 en un partido vibrante, donde la Verde reaccionó pese a jugar con un hombre menos y rescató un empate agónico en tiempo de descuento.

Venezuela tampoco llega en su mejor momento. La Vinotinto viene de caer 3-0 ante Uruguay y, al igual que Bolivia, afrontará este partido sin margen de error.

En la previa, Venezuela aparece con una ligera ventaja por sus antecedentes recientes frente a Bolivia y por haber mostrado una mayor regularidad durante el torneo. Además, Bolivia recibió el primer gol en varios de sus últimos partidos, una tendencia que podría volver a complicarla si no logra sostener el cero desde el arranque.

Pronóstico

Venezuela 2 - 1 Bolivia

Alta probabilidad de empate si Bolivia logra llegar al descanso sin recibir goles

Ambos equipos tienen buenas chances de marcar

Un partido con más de 2,5 goles no sería sorpresa

Aun así, Bolivia ya estuvo cerca de vencer a esta misma Venezuela hace pocos días. Si mejora defensivamente y aprovecha mejor sus oportunidades, todavía puede dar el golpe y quedarse con el boleto al Mundial.

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