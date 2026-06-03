Hace un año, una escena desgarradora paralizó a jugadores, dirigentes e hinchas. El delantero Enzo Pittau perdió la vida en pleno partido de fútbol tras sufrir un paro cardiorrespiratorio durante un encuentro correspondiente al Torneo Federativo en la provincia argentina de Chaco.

Las imágenes de aquel momento siguen generando conmoción y son recordadas como una de las jornadas más dolorosas para el fútbol regional.

Pittau, de 35 años, defendía los colores de Don Orione cuando ocurrió la tragedia. El equipo disputaba la revancha de la segunda fase del torneo frente a Unión de Machagai.

SE DESPLOMÓ EN PLENA CANCHA

El hecho ocurrió cuando transcurrían 41 minutos del primer tiempo.

Según los reportes, el delantero fue a disputar una pelota y, de manera repentina, se desplomó sobre el terreno de juego.

La preocupación se apoderó de inmediato de compañeros, rivales y aficionados que observaban el partido, mientras se intentaba brindarle asistencia médica de emergencia.

La Policía confirmó posteriormente que el futbolista sufrió un paro cardiorrespiratorio.

“Momentos antes, al minuto 41 del juego, el jugador de Don Orione, Enzo Arlando Pittau, se descompuso solo en la cancha. Fue trasladado en un vehículo particular al hospital local, pero lamentablemente murió por paro cardiorrespiratorio”, señaló el reporte oficial.

"TODO FUE UN CAOS"

Quienes estuvieron presentes recuerdan hasta hoy la desesperación que se vivió en el estadio.

"Después de los 30 minutos, Pittau se desplomó y ahí todo fue un caos. La tribuna entera quedó en shock", relató un testigo citado por medios locales.

Ante la ausencia de una ambulancia en el escenario deportivo, el jugador fue trasladado de urgencia en un vehículo particular hasta el hospital de Machagai.

Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, los especialistas confirmaron minutos después su fallecimiento.

UNA VIDA DEDICADA AL FÚTBOL

Enzo Pittau era una figura muy conocida y respetada en el fútbol chaqueño.

Además de su paso por Don Orione, defendió las camisetas de clubes como For Ever, Fontana, Juventud de Tirol, Central Norte, Bancarios, Villa Alvear y Resistencia Central.

Su carrera también incluyó una experiencia internacional en el ascenso italiano, donde continuó desarrollando su pasión por el deporte.

UN RECUERDO QUE SIGUE VIVO

A un año de aquel trágico episodio, familiares, amigos, excompañeros e hinchas continúan recordando a Enzo Pittau con cariño y admiración.

Su historia permanece en la memoria de quienes compartieron con él dentro y fuera de las canchas, mientras el fútbol chaqueño sigue rindiendo homenaje a un jugador que dejó una huella imborrable en el deporte regional.

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