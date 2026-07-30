La Copa Sudamericana entra en una fase vibrante con duelos que marcarán el destino de varios equipos. La jornada comenzará a las 18:00 con el esperado choque entre Gremio y Bolívar, un partido que promete intensidad y emoción en Porto Alegre.

Más tarde, a las 20:30, el protagonismo se trasladará a dos escenarios distintos: en Venezuela, Caracas recibirá a Santa Fe de Colombia, mientras que en Chile, O’Higgins se enfrentará a Boca Juniors.

Estos encuentros de playoffs definirán a los equipos que avanzarán a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, una etapa donde cada detalle puede marcar la diferencia en la lucha por la gloria continental.

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