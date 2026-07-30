Bolívar se juega la clasificación: duelo clave frente a Gremio en la Sudamericana

Bolívar visitará este jueves a Gremio en el Arena do Gremio de Porto Alegre (18:00 hora boliviana) con la misión de mantener la diferencia lograda en el partido de ida, donde se impuso por 3-2. El conjunto celeste quiere asegurar su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana, aunque deberá enfrentar la presión de un rival que, pese a sus problemas en el torneo local, sigue siendo favorito en casa.

La “Academia” llega con la obligación de mostrar solidez defensiva y eficacia en ataque, consciente de que los errores cometidos en La Paz no pueden repetirse. En el intervalo entre ambos encuentros, Bolívar venció a Real Potosí por 2-1, un resultado que dejó dudas por las falencias mostradas en todas sus líneas.

Por su parte, Gremio tuvo un fin de semana sin competencia debido a la suspensión de su duelo contra Botafogo, lo que le permitió recuperar energías y preparar con calma el choque internacional. La presión de su hinchada será un factor adicional para los brasileños, que no quieren otro tropiezo en su estadio.

El ganador de esta llave tendrá como próximo desafío a Sao Paulo, que ya espera rival para planificar la siguiente fase del certamen continental.

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