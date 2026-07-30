Bolívar se juega la clasificación: duelo clave frente a Gremio en la Sudamericana

El equipo paceño defiende la ventaja obtenida en La Paz y afronta un duro reto en Porto Alegre por la Copa Sudamericana
30/07/2026 12:43
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Bolívar visitará este jueves a Gremio en el Arena do Gremio de Porto Alegre (18:00 hora boliviana) con la misión de mantener la diferencia lograda en el partido de ida, donde se impuso por 3-2. El conjunto celeste quiere asegurar su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana, aunque deberá enfrentar la presión de un rival que, pese a sus problemas en el torneo local, sigue siendo favorito en casa.
Por su parte, Gremio tuvo un fin de semana sin competencia debido a la suspensión de su duelo contra Botafogo, lo que le permitió recuperar energías y preparar con calma el choque internacional. La presión de su hinchada será un factor adicional para los brasileños, que no quieren otro tropiezo en su estadio.
El ganador de esta llave tendrá como próximo desafío a Sao Paulo, que ya espera rival para planificar la siguiente fase del certamen continental.
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