Oriente Petrolero apuesta por gol: Jairo Jean es nuevo refuerzo del Albiverde

El club Oriente Petrolero oficializó la incorporación de Jairo Jean como nuevo refuerzo para el equipo cruceño. La noticia fue confirmada por Roger Sucha Suárez, presidente de la comisión deportiva, en diálogo exclusivo con el programa El Mañanero de la Red Uno de Bolivia.

“Jairo Jean llega, el primero está acá. Ha hecho un gran esfuerzo en el equipo donde estaba, ha renunciado a muchas cosas y eso lo valoramos mucho”, expresó el dirigente refinero.

Además, Sucha Suárez adelantó que el club buscaba un central joven de nacionalidad boliviana y ya lo consiguió:

“Es un chico con doble nacionalidad, paraguayo-boliviano. Con eso cerramos y vamos a meterle con todo, que es lo que queremos”, afirmó.

El debut oficial del nuevo refuerzo podría darse este domingo, cuando Oriente Petrolero reciba a Nacional Potosí desde las 19:30 en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera de Santa Cruz, por la fecha 12 del torneo boliviano.

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