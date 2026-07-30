Oficial: FIFA anuncia castigo a Argentina tras la pelea en la final del Mundial

La FIFA confirmó la apertura de un procedimiento disciplinario contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por los hechos ocurridos al término de la final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. La derrota 1-0 frente a España en la prórroga derivó en un enfrentamiento entre futbolistas de ambos equipos, lo que motivó la intervención de la Comisión Disciplinaria.

AQUÍ EL COMUNICADO DE LA FIFA:

El caso más llamativo fue el de Leandro Paredes, quien parecía haber recibido tarjeta roja por un choque con Eric García y Gavi. Sin embargo, la FIFA aclaró que esa expulsión nunca quedó asentada en el acta oficial, por lo que el mediocampista no tendrá suspensión automática, aunque su conducta sigue bajo investigación. También están bajo revisión Nahuel Molina, Thiago Almada y Roberto Ayala, mientras que por España figura Gavi.

El único jugador argentino con expulsión confirmada fue Enzo Fernández, que vio la segunda amarilla en el tiempo reglamentario. Esa sanción implica una multa económica para la AFA.

Además, el organismo analiza otro episodio: la bandera con el mensaje político “Las Malvinas son argentinas” desplegada en la semifinal contra Inglaterra. El reglamento prohíbe expresiones políticas en competiciones oficiales, lo que podría agravar las sanciones.

Las medidas finales aún no se han definido, pero las posibles consecuencias van desde multas significativas hasta suspensiones de partidos para los futbolistas implicados, dejando a la Albiceleste bajo un clima de incertidumbre tras el cierre de su ciclo mundialista en Norteamérica.

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