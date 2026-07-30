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La UEFA y sus federaciones no participarán en las competiciones de la FIFA

La decisión de la UEFA refleja la unidad de sus 55 federaciones, que rechazaron de manera categórica la propuesta de la FIFA de ceder participación en la Copa del Mundo y otros torneos a inversores privados.

EFE

30/07/2026 11:36

Agregar Reduno en
Escudo de la FIFA. Foto: redes sociales.
Europa.

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 La UEFA anunció que sus federaciones nacionales no participarán en las competiciones de la FIFA, tras la reunión mantenida este jueves para estudiar la propuesta del máximo organismo del fútbol mundial de crear una filial que comercialice sus eventos, entre ellos la Copa del Mundo.



"La UEFA y sus 55 asociaciones miembro se mantienen unidas. Rechazamos de forma unánime e inequívoca la propuesta de la FIFA de transferir participaciones de propiedad de la Copa del Mundo y de otras competiciones de la FIFA a inversores privados", señaló el organismo en un comunicado. EFE

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