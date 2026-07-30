En qué consiste la sanción de la FIFA a Argentina tras la pelea en el Mundial

La FIFA confirmó la apertura de un procedimiento disciplinario contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por los incidentes ocurridos en la final del Mundial 2026 ante España y por conductas inapropiadas registradas en otros partidos del torneo. La Comisión Disciplinaria investiga posibles infracciones relacionadas con agresiones, discriminación, cánticos racistas, retrasos en el inicio de los encuentros y fallas en los protocolos de seguridad.

Entre los jugadores implicados figuran Leandro Paredes, Nahuel Molina, Thiago Almada y Roberto Ayala por Argentina, además de Gavi por España. El caso más llamativo es el de Paredes, señalado por varios cargos de agresión, mientras que Molina y Almada enfrentan acusaciones de conducta antideportiva.

El único futbolista argentino con expulsión confirmada fue Enzo Fernández, quien recibió doble amarilla en el tiempo reglamentario, lo que derivó en una multa económica para la AFA.

Comunicado de la FIFA.

La FIFA también analiza la exhibición de la bandera con el mensaje político “Las Malvinas son argentinas” durante la semifinal contra Inglaterra, lo que podría agravar las sanciones al tratarse de una violación al reglamento que prohíbe manifestaciones políticas en competiciones oficiales.

Las medidas finales aún no se han definido, pero las consecuencias podrían ir desde multas significativas hasta suspensiones de partidos para los jugadores involucrados. La Albiceleste queda así bajo un clima de incertidumbre tras el cierre de su ciclo mundialista en Norteamérica.

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