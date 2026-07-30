Marc Cucurella continúa acaparando miradas fuera de las canchas. Luego de sorprender al revelar un tatuaje en homenaje al seleccionador español Luis de la Fuente, el lateral izquierdo presentó un nuevo cambio de imagen al aparecer con el cabello completamente trenzado.

El futbolista decidió mantener su emblemática melena larga, una de sus principales señas de identidad, aunque apostó por un estilo diferente que reemplaza temporalmente sus habituales rizos sueltos por un elaborado peinado de trenzas.

El nuevo look fue compartido en redes sociales y rápidamente generó comentarios entre los aficionados, quienes destacaron la renovación de imagen del campeón de Europa sin perder el sello que lo ha caracterizado durante toda su carrera.

Aunque evitó cortar su cabello, Cucurella demostró una vez más su gusto por los cambios de estilo, consolidándose como uno de los futbolistas con mayor personalidad tanto dentro como fuera del terreno de juego.

Mira la programación en Red Uno Play