Eclipse solar total: ¿el espectáculo del año se podrá ver desde Bolivia? Te lo contamos

El firmamento global se prepara para recibir uno de los eventos astronómicos más fascinantes del año el próximo 12 de agosto. Durante este fenómeno, la Luna se alineará directamente entre la Tierra y el Sol para bloquear por completo la luz solar en una franja específica del planeta.

De acuerdo al medio La Nación, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) confirmó que la sombra lunar recorrerá una vasta extensión del hemisferio norte. De este modo, la totalidad del eclipse será visible desde zonas de Groenlandia, Islandia, el océano Atlántico Norte, Rusia, España y el extremo noroeste de Portugal.

La realidad geográfica para los espectadores en Bolivia

Para la población en Bolivia y en el resto de los países sudamericanos, la posibilidad de presenciar este fenómeno de forma directa queda totalmente descartada por razones de posición geográfica. Debido a que la trayectoria de la umbra no cruzará la latitud sur, los aficionados del territorio boliviano deberán seguir las transmisiones digitales oficiales de la NASA para observar el acontecimiento en tiempo real.

El momento de cobertura total será breve, pues para la mayoría de los observadores en la franja principal la duración no superará los dos minutos. Quienes se encuentren en las zonas donde la Luna tape completamente al Sol deberán tomar recaudos de seguridad antes y después de la fase máxima.

Para quienes deseen presenciar este evento y que no se encuentren geográficamente en los lugares donde se desarrollará, pueden verlo en este enlace:

Recomendaciones indispensables para cuidar la visión

Las autoridades espaciales han advertido enfáticamente que la observación directa del disco solar sin la protección adecuada produce daños irreversibles en la retina. Para prevenir cualquier tipo de lesión ocular durante la contemplación de este tipo de fenómenos astronómicos, resulta obligatorio emplear las siguientes herramientas homologadas:

Gafas especiales para eclipses: debidamente certificadas bajo la norma internacional ISO 12312-2.

debidamente certificadas bajo la norma internacional ISO 12312-2. Visores solares portátiles: equipos de mano diseñados específicamente para el filtrado de radiación.

equipos de mano diseñados específicamente para el filtrado de radiación. Filtros solares profesionales: implementos para telescopios, binoculares o cámaras que deben colocarse siempre en la parte frontal del lente.

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