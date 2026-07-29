La imagen que impactó a todos: así quedó el dedo del Dibu tras jugar el Mundial lesionado

Las vacaciones de Emiliano "Dibu" Martínez en Sierra de los Padres tuvieron un episodio inesperado. El arquero del Aston Villa y de la Selección argentina quedó atrapado con su camioneta en un camino anegado por el barro y necesitó la ayuda de vecinos para poder salir.

Sin embargo, más allá del rescate, hubo un detalle que rápidamente llamó la atención de los fanáticos: el estado de su mano derecha.

En las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales se observó claramente el dedo anular con la lesión que sufrió meses atrás y con la que decidió disputar el Mundial. El dedo lucía visiblemente inflamado, deformado y con dificultades para apoyarlo, una secuela de la fractura que padeció en la final de la Europa League.

A pesar de esa lesión, Martínez optó por postergar una cirugía para no perderse la cita mundialista, una decisión que hoy sigue dejando huellas físicas y que volvió a despertar la admiración de miles de hinchas.

Las fotografías y videos generaron una catarata de comentarios en redes sociales, donde muchos destacaron el esfuerzo del arquero para defender el arco argentino en la máxima competición del fútbol.

El rescate en medio del barro

El episodio ocurrió después de varios días de intensas lluvias que dejaron los caminos rurales prácticamente intransitables.

Foto EFE

Según relató Leonardo Albarracín al diario La Capital, salió junto a su hijo en motocicleta cuando encontraron dos camionetas completamente encajadas en el barro. Una de ellas pertenecía al Dibu Martínez, quien había intentado asistir a un amigo y terminó atrapado en el mismo sector.

"Mi hijo me dijo: 'Ese es el Dibu, papá'. No lo podía creer", recordó.

La ayuda comenzó de inmediato. Albarracín utilizó una navaja para cortar las lingas que estaban trabadas mientras todos trabajaban para liberar los vehículos.

"La calidad humana del Dibu es impresionante. No hablamos del Mundial ni de fútbol. Fue una charla común, como si nos conociéramos de toda la vida", contó.

Más de tres horas de trabajo

La tarea para sacar ambas camionetas se extendió durante más de tres horas.

En ese tiempo se sumaron más integrantes de la familia Albarracín con una pala y nuevas lingas, mientras el propio arquero fue hasta su casa para buscar un pequeño tractor que terminó siendo determinante para destrabar la situación.

Foto EFE

Cuando finalmente lograron liberar los vehículos, Martínez agradeció emocionado la ayuda recibida.

"Nos dijo que lo habíamos salvado. Imaginate lo que significa escuchar eso de alguien que nos dio tantas alegrías", recordó Leonardo.

Un regalo inesperado

Antes de despedirse, el vecino aprovechó para pedirle un recuerdo al arquero. Martínez firmó una camiseta de la Selección, un póster de su histórica atajada en la final del Mundial y otros objetos.

Pero el gesto más emotivo llegó cuando ya estaba por marcharse.

El arquero detuvo la camioneta, se quitó el camperón oficial de la Selección argentina y se lo regaló a Leonardo.

"Ahí no pude contenerme. Me largué a llorar. Fue un momento inolvidable", confesó.

Mientras el episodio dejó en evidencia la sencillez del campeón del mundo, también permitió ver una imagen que impactó a los fanáticos: las secuelas físicas que aún arrastra por haber priorizado vestir la camiseta de la Selección en el Mundial.

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