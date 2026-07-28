La hija de Tom Cruise cambia legalmente su apellido paterno y marca una nueva etapa en su vida

Suri, la única hija biológica de los actores Tom Cruise y Katie Holmes, ha decidido dejar atrás el apellido paterno para adoptar legalmente el nombre de Suri Noelle, según confirmaron los registros de votantes de Pensilvania revisados por medios internacionales como People y Page Six.

El cambio quedó al descubierto tras la inscripción de la joven para ejercer su derecho al voto en el condado de Allegheny, Pensilvania, donde reside actualmente debido a sus estudios universitarios. De acuerdo con las normativas judiciales de ese estado, los residentes deben registrarse obligatoriamente utilizando su nombre legal.

Un cambio anunciado en su etapa escolar

El apellido "Noelle" no es casualidad; corresponde al segundo nombre de su madre, la actriz Katie Noelle Holmes (conocida por la serie Dawson's Creek). Este cambio no toma por sorpresa a su círculo cercano, ya que la joven de 20 años utilizó públicamente el apellido Noelle en junio de 2024 durante la ceremonia de graduación de su escuela secundaria.

Actualmente, Suri cursa sus estudios superiores en la prestigiosa Carnegie Mellon University, ubicada en Pittsburgh. Desde el divorcio de sus padres en 2012 —tras un matrimonio que inició en noviembre de 2006, pocos meses después de su nacimiento en abril de ese mismo año—, la joven creció en Nueva York bajo el cuidado exclusivo de su madre y sin una relación cercana con Tom Cruise.

Orgullo materno y contexto familiar

En declaraciones recientes a la revista Town & Country, Katie Holmes expresó su profunda satisfacción por la etapa universitaria que atraviesa su hija y la distancia física temporal que esto implica:

"Por supuesto, echaré de menos tenerla tan cerca, pero estoy realmente orgullosa de ella y me siento feliz", señaló Holmes, recordando con nostalgia sus propios años de juventud. "Recuerdo haber tenido esa edad, esa etapa de comienzos. Es emocionante descubrirse a una misma y a mí me encantó esa época, así que me alegra verlo de esa manera".

Cabe destacar que, en 2024, la propia Holmes desmintió rotundamente que su hija percibiera fondos económicos o herencias directas de su padre.

Esta noticia se alinea además con una tendencia reciente en Hollywood de hijos de grandes estrellas que optan por prescindir de los apellidos paternos, sumándose a casos similares de descendientes de celebridades como Brad Pitt y Angelina Jolie, quienes también han solicitado judicialmente dejar de usar el apellido de su progenitor.

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