Eligió no tener hijos para priorizar su carrera y el deporte: su historia divide opiniones

La historia de Cecilia Valdés, directora ejecutiva de la Asociación de Casinos y Juegos de Chile, ha generado un intenso debate en redes sociales y medios de comunicación luego de compartir una decisión que, asegura, tomó hace años y de la que nunca se ha arrepentido: no ser madre.

A sus 44 años, Valdés combina una exigente carrera profesional con una intensa dedicación al deporte de alto rendimiento. Desde hace más de una década participa en competencias de resistencia, entre ellas triatlones e Ironman, una disciplina que requiere una preparación física y mental constante.

Recientemente contó que incluso tuvo que renunciar a correr el Maratón de Santiago porque su cuerpo aún se recuperaba del Ironman de Puerto Varas. Sin embargo, no fue su desempeño deportivo lo que captó la atención del público.

Lo que realmente generó conversación fue cuando explicó que decidió no tener hijos para dedicar su tiempo y energía a su desarrollo profesional y deportivo. Según relató, fue una decisión que tomó antes de casarse y que nunca volvió a poner en duda.

Sus declaraciones despertaron opiniones divididas. Para algunos, representan una muestra de honestidad y autonomía sobre el derecho de cada mujer a decidir libremente si desea o no ser madre.

Otros, en cambio, consideran que su postura refleja un modelo de éxito que deja de lado la experiencia de la crianza y el valor que muchas personas encuentran en formar una familia.

Más allá de las posiciones, el caso volvió a poner sobre la mesa un debate que cada vez cobra más fuerza: la maternidad como una elección personal y no como una condición necesaria para que una mujer se sienta realizada.

Las declaraciones de Valdés han abierto una conversación sobre la diversidad de proyectos de vida y el respeto por las decisiones individuales, recordando que no existe un único camino hacia la realización personal.

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