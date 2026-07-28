La ciudad de Riberalta, en el departamento del Beni, vivió una tarde marcada por intensas ráfagas de viento que levantaron una densa nube de polvo, provocando una notable reducción de la visibilidad en calles y avenidas.

Vecinos reportaron que, durante el atardecer de este lunes, las fuertes corrientes de aire dificultaron la circulación tanto de peatones como de vehículos, ya que en varios sectores era complicado observar a pocos metros de distancia.

Las ráfagas levantaron grandes cantidades de tierra y polvo, obligando a numerosas personas a permanecer dentro de sus viviendas mientras las condiciones climáticas persistían.

Las imágenes compartidas por los habitantes muestran cómo la polvareda cubrió parte de la ciudad, generando preocupación entre la población por la intensidad del fenómeno.

Hasta el cierre de este informe, los fuertes vientos continuaban registrándose en distintos sectores de Riberalta.

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