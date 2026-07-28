Educación destaca que diploma de bachiller digital eliminará trámites y reducirá costos

El director departamental de Educación de Santa Cruz, Nelson Neri Alcócer, destacó la implementación del diploma de bachiller digital, una medida que, según afirmó, modernizará el sistema educativo al eliminar trámites presenciales, reducir costos y agilizar la entrega del documento a los estudiantes.

Diplomas digitales desde esta gestión

La autoridad explicó que, desde la gestión 2026, los diplomas serán generados automáticamente a través del sistema del Ministerio de Educación, beneficiando solo en Santa Cruz a más de 50.000 estudiantes de promoción.

“A partir de esta gestión se digitaliza el diploma de bachiller de forma gratuita. Se acabaron los trámites, se acabaron las trancas y las idas y venidas para los padres de familia”, afirmó.

Alcócer señaló que el nuevo mecanismo evitará largos procesos administrativos y facilitará el acceso al documento, incluso para quienes necesiten imprimirlo posteriormente.

“Ya se cargan las notas y automáticamente se va a generar el diploma de bachiller. Estamos desburocratizando todo el trámite y modernizando la educación en el país”, sostuvo.

Documento válido para trámites

Asimismo, remarcó que el diploma digital tendrá la misma validez legal que el documento físico, lo que permitirá a los bachilleres realizar sus trámites sin necesidad de trasladarse a otras ciudades para obtener copias legalizadas.

“Ese documento impreso desde cualquier lugar tendrá valor legal. Estamos eliminando toda la burocracia y los gastos que este trámite generaba para las familias”, dijo la autoridad en entrevista con el canal estatal.

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