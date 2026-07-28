PGE 2026: el Senado alista el debate del proyecto de ley esta semana

El presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, informó que se prevé agendar el tratamiento del proyecto de ley del Presupuesto General del Estado (PGE) – Gestión 2026 entre el miércoles y jueves de esta semana.

Mencionó que el proyecto se encuentra actualmente en la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas del Senado, instancia que deberá emitir un informe.

“Necesitamos el informe de la comisión. Una vez que se cuente con ese documento, el proyecto podrá ingresar al pleno para su tratamiento”, puntualizó.

Tratamiento del PGE

El presidente del Senado añadió que el ministro del área y su equipo técnico estarán presentes durante la sesión para responder las consultas de los legisladores y brindar información precisa sobre los distintos componentes del presupuesto.

“Los senadores requieren información a detalle sobre muchos aspectos que tienen que ver con el presupuesto. Por eso, el ministro y su equipo estarán presentes durante su tratamiento”, indicó.

Fuente: ABI.

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