Un violento atraco armado registrado cerca de las 19:30 del lunes en la avenida Ayacucho, frente a la Terminal de Buses de Cochabamba, dejó como saldo un librecambista fallecido y tres personas heridas, según el reporte preliminar del hecho.

Horas después del hecho, la Policía aprehendió al primer sospechoso, mientras continúan las investigaciones para identificar y capturar al resto de los implicados.

De acuerdo con el reporte preliminar, la víctima se dirigía a su domicilio cuando fue interceptada por delincuentes que presuntamente intentaron arrebatarle el dinero que transportaba. Durante el atraco se produjo un forcejeo y los atacantes realizaron varios disparos. El librecambista murió en el lugar y tres personas resultaron heridas, dos de ellas cuando intentaron intervenir para auxiliar a la víctima.

Policía aprehende al primer sospechoso

Como resultado de un operativo desplegado tras el crimen, efectivos policiales capturaron a un hombre de entre 20 y 30 años, quien fue trasladado completamente enmanillado y con el rostro descubierto hasta las dependencias del Primer Batallón de Seguridad Física.

La Policía mantiene total hermetismo sobre la investigación y evitó brindar detalles respecto al grado de participación del aprehendido. El sospechoso fue ingresado directamente a celdas mientras continúan las diligencias investigativas.

Mujer fue trasladada tras forcejeos por una mochila con dinero

Durante la intervención policial también se registraron momentos de tensión con la mujer que acompañaba al librecambista fallecido.

Según la investigación, la mujer confirmó que ambos se dedicaban al negocio del librecambio y se negó a entregar una mochila negra que contenía el dinero producto de esa actividad, argumentando que era de su propiedad.

La negativa provocó forcejeos y empujones con policías femeninas que intentaban asegurar el elemento como evidencia. Finalmente, la mujer fue trasladada al Primer Batallón de Seguridad Física para continuar con las actuaciones investigativas.

Hallan un arma con silenciador en la escena

El fiscal asignado al caso, Edson Orellana, informó que se realizó el procesamiento de la escena del crimen, el levantamiento legal del cadáver y el barrido correspondiente para la recolección de evidencias.

Asimismo, confirmó que la víctima sería un librecambista, aspecto que será corroborado mediante las declaraciones de los testigos y familiares.

Entre los indicios colectados, personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) encontró una mochila negra en cuyo interior había un arma de fuego completa, un silenciador, un cargador y proyectiles. Todo el material fue secuestrado y permanece bajo custodia para su análisis pericial.

El fiscal señaló además que, de manera preliminar, la hipótesis apunta a un atraco, aunque la investigación continúa a la espera de las declaraciones de los testigos y de los informes periciales.

Dos heridos permanecen internados

De las tres personas heridas durante el ataque, dos permanecen internadas en el Hospital Cochabamba con estado de salud estable. Uno de los pacientes fue sometido a una intervención quirúrgica y permanece bajo evaluación médica permanente.

La tercera persona fue derivada a otro establecimiento de salud, aunque hasta el momento las autoridades no informaron cuál es su estado clínico.

Peritos policiales se trasladaron al hospital para tomar las declaraciones de los heridos, con el propósito de reconstruir la dinámica del atraco y establecer si el sospechoso aprehendido participó directamente en el crimen.

Policía y Fiscalía continúan la investigación

El comandante departamental de la Policía, Alejandro Basto, indicó que el reporte preliminar establece que la víctima se dedicaba presuntamente a la venta de dólares y fue atacada cuando se dirigía a su domicilio.

Añadió que dos personas que intentaron defenderla también resultaron heridas por impactos de bala y confirmó que se activó un operativo para identificar y capturar a los responsables.

Por su parte, la Fiscalía y la Felcc continúan con la recolección de pruebas, el análisis de las evidencias y la toma de declaraciones para esclarecer el móvil del crimen y dar con el resto de la banda que protagonizó el sangriento atraco.

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