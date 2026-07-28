Dieron el último adiós a víctimas del accidente en Moro Moro

Entre dolor y pedidos de justicia, familiares y amigos dieron este lunes el último adiós a las tres personas de una misma familia que perdieron la vida en un trágico accidente de tránsito ocurrido en el municipio de Moro Moro.

Las víctimas, de 61, 55 y 33 años, fueron sepultadas en medio de profunda consternación.

Durante el sepelio, los allegados expresaron su preocupación por la decisión judicial que otorgó detención domiciliaria al conductor señalado como responsable del hecho. Aseguran que temen que el caso quede en la impunidad.

"No tenemos garantías de que se vaya a hacer justicia. Está quedando un niño de tres años sin padre, ¿quién va a velar por su futuro?", manifestó un familiar de las víctimas.

Asimismo, dos mujeres continúan internadas en el hospital San Juan de Dios recuperándose de las lesiones sufridas; una de ellas deberá ser sometida a una intervención quirúrgica.

Los familiares reiteraron su pedido a las autoridades judiciales para que revisen la situación legal del imputado y se garantice una investigación que permita sancionar a los responsables del fatal accidente.

Mira la programación en Red Uno Play