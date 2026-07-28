Senador: “Unidad nunca formalizó una alianza con el Gobierno”

El jefe de bancada de la Alianza Unidad en el Senado, José Roca, negó que esa fuerza política haya formalizado una alianza o un cogobierno con la actual administración del PDC.

El legislador aclaró que lo que existe es un bloque de mayoría en la Asamblea Legislativa para viabilizar normas que, según dijo, son necesarias para dar gobernabilidad al país.

“La Alianza Unidad nunca ha formalizado una alianza, un cogobierno con el gobierno actual del PDC. Lo que hemos hecho es formar un bloque de mayoría en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados para darle gobernabilidad”, afirmó.

Apoyo a leyes, pero con observaciones

Roca señaló que Unidad mantendrá una posición propositiva en el Legislativo y continuará apoyando proyectos que respondan a las necesidades del país, las regiones y la población.

Sin embargo, advirtió que no respaldarán normas que no estén consensuadas o que consideren perjudiciales.

“Lo que está bien, lo que está consensuado, lo que necesita el pueblo, eso vamos a aprobar. Lo que no está bien, lo vamos a observar, lo vamos a denunciar”, sostuvo.

Niega chantajes o pelea por cargos

El senador remarcó que desde Unidad no existirá chantaje, extorsión ni una disputa por cargos dentro del Gobierno.

“De parte de nuestra alianza nunca va a haber un chantaje, no va a haber una extorsión, no va a haber pelea por pega. Lo que tenemos interés es que al país le vaya bien”, indicó.

Según Roca, la prioridad de su bancada es contribuir a que el Gobierno corrija aspectos que consideran urgentes.

Economía, combustibles y corrupción

El jefe de bancada señaló que Unidad ha expresado al presidente y a autoridades del Ejecutivo sus observaciones sobre varios temas, entre ellos la economía, el abastecimiento de combustibles y presuntos hechos de corrupción.

Roca afirmó que el Gobierno debe escuchar y ajustar situaciones que, a criterio de la alianza, no están funcionando correctamente.

“El Gobierno tiene que trabajar en esa línea, tiene que escuchar y lógicamente tiene que ajustar muchas situaciones que a nosotros no nos parecen que están bien”, manifestó.

Consulta sobre José Luis Lupo

Consultado sobre la situación del ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, Roca evitó pronunciarse directamente y señaló que esa consulta debe ser respondida por la propia autoridad.

“Nosotros no sabemos cómo fue que llegó él al Ministerio de la Presidencia”, dijo.

También recordó que desde Unidad se ofreció al Gobierno contar con profesionales de la alianza, bajo el argumento de que tienen un plan de gobierno y cuadros técnicos para aportar al país.

Continuarán en la Asamblea

Roca indicó que recientemente sostuvieron una reunión de bancada en la Casa Grande del Pueblo con el presidente, donde ratificaron su predisposición de trabajar por la aprobación de leyes importantes.

El legislador aseguró que Unidad ya respaldó normas y créditos durante este periodo, sin condicionar su apoyo.

“Hemos sido una bancada propositiva y en esa línea vamos a seguir haciendo el trabajo correspondiente tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados”, afirmó.

Mira la programación en Red Uno Play