Senado priorizará leyes estructurales y prevé tratar el PGE esta semana

El presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, informó este lunes que representantes del Órgano Ejecutivo y de las fuerzas políticas de la Asamblea Legislativa Plurinacional definieron un mecanismo de coordinación para ordenar la agenda parlamentaria y agilizar el tratamiento de las denominadas leyes estructurales.

La reunión contó con la participación del presidente del Estado, Rodrigo Paz, el presidente del Senado, jefes de bancada y legisladores de ambas cámaras.

“Ha sido una reunión para conocer el detalle de cuándo llegarán estas leyes a la Asamblea y, obviamente, el trabajo que nos queda de aquí para adelante, con las prioridades ya definidas”, señaló Ávila.

Leyes estructurales tendrán prioridad

El presidente del Senado explicó que en el encuentro no se ingresó al análisis específico de cada proyecto, sino que se revisó la secuencia prevista para su presentación y tratamiento.

Entre las iniciativas mencionadas figuran proyectos vinculados a inversiones, energía e hidrocarburos, además de otras reformas planteadas por el Ejecutivo.

“Los temas que tienen que ver con las leyes denominadas estructurales van a recibir la primera prioridad”, afirmó.

Agenda compartida

Ávila señaló que el mecanismo acordado permitirá compatibilizar la agenda impulsada por el Gobierno con las iniciativas que también se trabajan desde la Asamblea Legislativa, incluidas propuestas de alcance regional y normas orientadas a reformar sectores estratégicos.

“Hay una agenda que viene del Ejecutivo con sus prioridades y también existen agendas desde el Parlamento. Lo que hemos intentado es ver cómo compatibilizamos ambas, estableciendo prioridades”, explicó.

PGE podría tratarse entre miércoles y jueves

Respecto al Presupuesto General del Estado reformulado (PGE), Ávila informó que el proyecto se encuentra en la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Senadores.

El legislador adelantó que, una vez se cuente con el informe correspondiente, el proyecto podría ingresar al pleno para su tratamiento entre el miércoles y jueves de esta semana.

“Necesitamos el informe de la comisión. Una vez que se cuente con ese documento, el proyecto podrá ingresar al pleno para su tratamiento”, puntualizó.

Ministro asistirá al tratamiento

Ávila agregó que el ministro del área y su equipo técnico estarán presentes durante la sesión para responder consultas de los senadores y brindar información detallada sobre los componentes del presupuesto.

“Los senadores requieren información a detalle sobre muchos aspectos que tienen que ver con el presupuesto. Por eso, el ministro y su equipo estarán presentes durante su tratamiento”, concluyó.

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