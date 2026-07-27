Vicepresidente del Concejo de El Alto advierte que el municipio no está preparado para asumir el 50/50

El vicepresidente del Concejo Municipal de El Alto, Omar Acarapi, advirtió que la aplicación del denominado 50/50 debe ser analizada con mucho cuidado, debido a las nuevas responsabilidades que podrían asumir los municipios.

La autoridad municipal señaló que no basta con hablar de la propuesta como un eslogan político, sino que se debe evaluar si las alcaldías cuentan con las condiciones técnicas, económicas y administrativas para hacerse cargo de más competencias.

“¿Estamos preparados para el 50-50? Creo que El Alto aún no está preparado para asumir este reto”, afirmó.

Observa problemas en desayuno escolar y salud

Acarapi sostuvo que la Alcaldía de El Alto ya enfrenta dificultades en áreas como el desayuno escolar y la salud, por lo que asumir nuevas responsabilidades podría generar mayores complicaciones.

“Hemos tropezado con el tema del desayuno escolar. Estamos tropezando con el tema de salud, en contrataciones”, señaló.

Según el concejal, estos antecedentes deben ser tomados en cuenta antes de avanzar en una posible transferencia de obligaciones hacia los gobiernos municipales.

No solo un eslogan político

El vicepresidente del Concejo alteño insistió en que la propuesta debe dejar de ser vista únicamente desde el discurso político y pasar a una evaluación más profunda.

“La pregunta es si hay que solamente verlo como eslogan político 50-50 o si hay que ver también la parte técnica, la parte económica y la parte administrativa”, manifestó.

Responsabilidades en salud y educación

Acarapi alertó que el municipio de El Alto no estaría en condiciones de asumir mayores cargas en sectores sensibles como salud y educación, al menos sin una planificación clara y recursos suficientes.

El concejal pidió que cualquier debate sobre el 50/50 considere la realidad de los municipios y sus capacidades actuales.

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