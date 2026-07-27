Una tienda de equipos electrónicos ubicada en la avenida Ayacucho, en pleno centro de Cochabamba, fue escenario de un robo durante la madrugada del domingo. Al menos cuatro delincuentes ingresaron al establecimiento y sustrajeron decenas de celulares, tablets y una laptop de alta gama.

Según la denuncia de los propietarios, los antisociales aprovecharon la noche para ingresar al lugar, violentaron los candados y actuaron durante varios minutos sin ser descubiertos. Todo el hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad del negocio.

Sustrajeron entre 70 y 80 celulares y varias tablets

Los dueños informaron que, de acuerdo con un reporte preliminar, los delincuentes se llevaron entre 70 y 80 celulares, además de alrededor de 20 tablets y otros equipos electrónicos.

Señalaron que los equipos tenían diferentes valores económicos y que el monto del daño podría alcanzar aproximadamente los 100.000 dólares, equivalente a más de Bs 1 millón.

La Felcc identifica a los responsables mediante imágenes

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Cochabamba, Erick Peralta, informó que el robo ocurrió cerca de la 01:00 del 26 de julio y que los autores ingresaron utilizando violencia.

“A la una de la mañana aproximadamente del 26 de julio, tres personas, se está persiguiendo a una más, habrían irrumpido utilizando violencia, generando la ruptura de candados y apropiándose de aproximadamente 60 aparatos celulares, cuatro tabletas y una laptop de una tienda de celulares”, explicó.

La autoridad policial indicó que se realizan cotejos y pesquisas con las imágenes obtenidas de las cámaras de seguridad, donde se habría identificado la participación de una mujer y dos varones, además de una cuarta persona que presuntamente esperaba en inmediaciones del lugar.

Presumen que los delincuentes tenían información previa

Peralta señaló que, por la forma de operar, se presume que los responsables conocían el movimiento del negocio y los equipos que podían sustraer.

“Para que un delincuente pueda cometer este tipo de delitos necesita contar con información previa sobre lo que va a obtener. En este caso, se presume que los autores tenían conocimiento del lugar y de los objetos que podían sustraer”, afirmó.

La Felcc continúa con las investigaciones para identificar plenamente y capturar a los responsables del robo. De manera preliminar, la Policía estima que el daño económico bordea los Bs 750 mil, considerando la cantidad y el valor de los equipos sustraídos.

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