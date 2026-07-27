Gobierno respeta la salida de Doria Medina; confía mantener acuerdos en la Asamblea

El Gobierno nacional se pronunció este lunes sobre la decisión de Samuel Doria Medina de poner fin a la alianza política con la administración del presidente Rodrigo Paz, asegurando que respeta su determinación y que espera mantener coincidencias en la Asamblea Legislativa para impulsar las reformas que requiere el país.

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, señaló que el alejamiento del líder de Unidad Nacional ya había sido anticipado días atrás y destacó que, pese a la ruptura, existe una visión compartida sobre la necesidad de transformar Bolivia.

"Quisiéramos expresar como Gobierno siempre nuestro mayor respeto, en el marco democrático, para con todos los actores políticos y, en particular, aquellos actores que tienen una visión democrática compartida con nosotros", manifestó.

La autoridad sostuvo que, aunque Doria Medina haya decidido tomar un camino distinto al del Ejecutivo, ello no significa apartarse del compromiso con el país.

Confianza en Unidad Nacional

El vocero expresó además su confianza en que la bancada de Unidad Nacional continúe respaldando las iniciativas legislativas consideradas fundamentales para el país.

"Confiamos fuertemente en que, cuando se tengan que aprobar las leyes, contribuirán él, su bancada y todos los padres de la patria a consolidar esta transformación", indicó.

Denuncias de corrupción

Respecto a las denuncias de presuntos hechos de corrupción que motivaron la salida de Doria Medina, el Gobierno exhortó a que cualquier caso sea presentado formalmente ante las instancias competentes.

"La exhortación a él y a absolutamente todos los que tuvieran un caso de corrupción es que lo presenten ante las autoridades correspondientes. Nosotros tenemos el mayor interés de esclarecer todos los temas y evitar cualquier forma de corrupción", señaló.

Alejamiento de Samuel Doria Medina

Horas antes, Samuel Doria Medina oficializó el fin de la alianza entre Unidad Nacional y el Gobierno de Rodrigo Paz mediante un pronunciamiento en el que aseguró que la decisión responde principalmente a razones éticas. El empresario afirmó que, aunque comparte parte del proyecto político del Ejecutivo, discrepa con la forma en que se enfrenta la corrupción y aclaró que su alejamiento no implica promover acciones que pongan en riesgo la gobernabilidad del país.

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