Reportan protesta en la cárcel de San Sebastián Varones; la Policía refuerza la seguridad

Momentos de tensión se viven la mañana de este lunes en la cárcel de San Sebastián Varones, en la ciudad de Cochabamba, donde un grupo de internos inició una protesta por el ingreso de un nuevo recluso al recinto penitenciario.

Según los primeros reportes, la movilización surgió debido al rechazo de los privados de libertad al ingreso del interno, aunque hasta el momento las autoridades no han confirmado oficialmente los motivos de esta oposición.

Reportan protesta en la cárcel de San Sebastián Varones de Cochabamba. Foto Red Uno

Ante la situación, efectivos de la Policía Boliviana se desplazaron hasta el penal para reforzar la seguridad, resguardar el perímetro y prevenir cualquier hecho de violencia o contingencia dentro del centro penitenciario.

Hasta el momento no se reportan personas heridas ni enfrentamientos, mientras las autoridades realizan el seguimiento del conflicto y buscan restablecer la normalidad en el recinto.

Se espera que en las próximas horas el Régimen Penitenciario o la Policía brinden un informe oficial sobre las causas de la protesta y las medidas adoptadas para controlar la situación.

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