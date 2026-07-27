Armada Boliviana frena cargamento ilegal de madera valuado en más de Bs 16.000 en Pando

La Armada Boliviana interceptó un cargamento ilegal de madera valuado en más de Bs 16.000 durante un operativo de control del tráfico fluvial realizado en el río Abuná, en el departamento de Pando. La intervención fue ejecutada por personal de la Base Naval "Cobija", dependiente del Sexto Distrito Naval "Pando".

Según el reporte oficial, los efectivos realizaron patrullajes, abordajes e inspecciones a distintas embarcaciones que navegaban por el río, como parte de las tareas permanentes de vigilancia y control en la zona.

Durante el operativo también se identificó a ciudadanos extranjeros que realizaban actividades de pesca deportiva.

Madera y motosierras fueron decomisadas

Como resultado de la intervención, los militares incautaron:

40 horcones de madera Masarandú.

10 tablones de Almendrillo.

Dos motosierras.

De acuerdo con la Armada, el cargamento fue decomisado porque los responsables no presentaron la documentación que autorizaba el transporte de la madera, requisito establecido para este tipo de productos forestales.

El valor estimado de todo el material incautado supera los Bs 16.000.

Control de los recursos naturales

La institución señaló que estos operativos forman parte de las acciones permanentes instruidas por el Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas, bajo coordinación del Ministerio de Defensa, con el objetivo de combatir las actividades ilegales y proteger los recursos naturales del país.

Asimismo, destacó que el control de los espacios fluviales busca prevenir el tráfico ilegal de productos forestales y fortalecer la vigilancia en las zonas fronterizas.

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