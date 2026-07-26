Esto es lo que se sabe de los dos bolivianos acusados por una avioneta en Argentina

Dos ciudadanos bolivianos fueron detenidos e imputados en Argentina, acusados de realizar un vuelo sin autorización e intentar contrabandear una avioneta Cessna 210 desde el aeródromo General Enrique Mosconi, ubicado a unos siete kilómetros al sur de Tartagal, en la provincia de Salta.

La investigación está a cargo de la fiscal federal Lucía Orsetti, de la Sede Fiscal Descentralizada de Tartagal. A pedido del Ministerio Público Fiscal, el juez federal de garantías de Orán, Jorge Gustavo Montoya, dispuso 80 días de prisión preventiva para los dos acusados, según informó el medio La Gaceta.

Los imputados

Los detenidos fueron identificados por sus iniciales como C.M.P., piloto de 46 años, y D.M.A., de 40 años. Ambos fueron imputados como coautores de realizar funciones aeronáuticas sin habilitación y por tentativa de contrabando de importación calificado mediante el uso de un medio de transporte aéreo fuera de rutas autorizadas.

Antecedente por narcotráfico

Durante la audiencia, el juez recordó que uno de los imputados, el piloto C.M.P., fue condenado en Paraguay en 2010 a 20 años de prisión por tráfico de 440 kilos de cocaína. Según el reporte judicial, tras cumplir cinco años de condena, fue autorizado a regresar a Bolivia para terminar de cumplir la pena.

Plan de vuelo con inconsistencias

El caso comenzó el 9 de julio, cuando personal de seguridad del aeródromo alertó sobre una maniobra aérea irregular. La avioneta Cessna 210 habría aterrizado en la pista con un plan de vuelo que indicaba como origen Santiago del Estero, aunque la investigación señala que en realidad provenía de Paraná, Entre Ríos.

Horas después, los dos acusados llegaron al lugar. El piloto habría indicado que solo revisarían el tren de aterrizaje y que no tenían intención de despegar; sin embargo, ambos abordaron la aeronave y realizaron un vuelo de prueba no autorizado de 35 minutos.

Avioneta secuestrada

La aeronave, valuada en aproximadamente $us 150.000, permanece secuestrada bajo custodia de la Gendarmería. Peritos de Criminalística revisaron la baulera y el interior de la avioneta, pero no encontraron rastros de estupefacientes.

También se allanó la habitación del hotel donde se alojaban los sospechosos, lugar en el que se encontró el envoltorio de una tarjeta SIM.

Investigación continúa

La Justicia argentina buscará determinar el alcance de la operación, el origen real del vuelo y si existía una estructura detrás del intento de traslado irregular de la aeronave. Los teléfonos y elementos secuestrados serán parte de las pericias dentro del proceso.

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