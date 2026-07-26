Un violento enfrentamiento entre comerciantes y funcionarios de la Aduana Nacional, el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) y un reducido contingente militar dejó como saldo un punto de peaje de Vías Bolivia y un vehículo oficial de la Aduana incendiados la tarde del sábado en el municipio de Boyuibe.

De acuerdo con testimonios de los comerciantes que participaron en la protesta, el conflicto se originó por presuntos cobros irregulares y actos de extorsión que, según denunciaron, se realizaban para permitir el paso de sus camiones por los puestos de control. Estas acusaciones no han sido confirmadas oficialmente por las instituciones involucradas.

La tensión fue escalando hasta convertirse en un enfrentamiento que incluyó la quema de la infraestructura de peaje y de un motorizado estatal. Además, durante los disturbios se reportaron detonaciones de armas de fuego, lo que incrementó la preocupación entre los habitantes de la zona por la gravedad de los hechos.

Las imágenes difundidas desde el lugar muestran las instalaciones envueltas en llamas y daños de consideración en los bienes públicos. Sin embargo, hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre personas heridas o aprehendidas como consecuencia del enfrentamiento.

Las autoridades de la Aduana Nacional, Vías Bolivia, Senasag y las instancias de seguridad aún no emitieron un informe oficial sobre lo ocurrido ni confirmaron el alcance de los daños materiales.

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