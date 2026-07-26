Magisterio denuncia que varias escuelas de La Paz volverán a clases sin mantenimiento

A horas del retorno a clases tras el receso pedagógico, la Federación del Magisterio Urbano denunció que varias unidades educativas del departamento no recibieron el mantenimiento necesario para afrontar la temporada de invierno, por lo que estudiantes y maestros volverán a aulas con deficiencias en infraestructura.

La dirigente del Magisterio Urbano de La Paz, Anai Bozo, señaló que muchas escuelas e institutos continúan presentando problemas estructurales e incluso carecen de servicios básicos.

"Las unidades educativas y los institutos técnicos no están preparados para este tipo de clima. Muchas unidades educativas no han recibido ningún tipo de infraestructura nueva o de arreglos en este tiempo; hay unidades que no cuentan ni siquiera con vidrios o electricidad en algunos casos", afirmó.

Ambientes sin cuidado ni mantenimiento

Como ejemplo, mencionó a la Unidad Educativa Ayacucho, además de otros establecimientos ubicados en el centro paceño que, según indicó, tampoco fueron intervenidos.

"La Unidad Educativa Ayacucho es bicentenaria; tiene una infraestructura bastante antigua. Ningún gobierno municipal ni la Gobernación han hecho el mantenimiento. Alrededor están también el Liceo Venezuela, la Unidad Educativa México y el colegio Agustín Aspiazu, que tampoco tienen mantenimiento", sostuvo.

El magisterio también pidió que las alcaldías agilicen las refacciones en las unidades educativas y que el sistema de salud despliegue brigadas de vacunación para prevenir enfermedades respiratorias entre los estudiantes.

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