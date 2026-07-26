Aprehenden a un veterinario acusado de captar a una adolescente por redes sociales

La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) aprehendió en Santa Cruz a un veterinario de 26 años, acusado de violar a una adolescente, a quien presuntamente contactó mediante redes sociales.

Veterinario aprehendido

La investigación se inició a partir de la denuncia presentada por la víctima, quien, según las autoridades, no conocía previamente al acusado.

"Procedimos a la aprehensión de un veterinario por el delito de violación. Logramos detectar este caso a través de una denuncia. La víctima no conocía a este sujeto, puesto que fue captada mediante una red social", informó Edson Fernández, director de la institución.

Uso un sedante contra la menor

De acuerdo con las investigaciones, la adolescente fue agredida sexualmente luego de que el acusado le administrara un sedante de uso veterinario.

"Este sujeto utilizó un somnífero para dormir caballos; una vez sedada la víctima, procedió al abuso sexual y a la respectiva violación", señaló la autoridad.

La Felcv indicó que el caso fue remitido al Ministerio Público, que presentó una imputación por el delito de violación agravada de niña, niño o adolescente.

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