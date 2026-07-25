Ministerio de Gobierno inicia proceso a policías grabados junto a Evo Morales en Chimoré

El Ministerio de Gobierno tomó conocimiento sobre de un video difundido en redes sociales donde se observa a dos efectivos policiales conversando con el exmandatario Evo Morales mientras él conducía un vehículo, de acuerdo con lo que informa un comunicado emitido por la entidad ministerial.

El suceso registrado el viernes 24 de julio a las 9:30 en el puesto de control Umopar Castillo, en Chimoré, motivó el requerimiento inmediato de informes a los uniformados asignados a dicho punto cochabambino.

Proceso disciplinario y faltas imputadas

A partir del análisis del material audiovisual y la documentación correspondiente, se dispuso el inicio de un proceso disciplinario contra los servidores públicos por incurrir en faltas graves. Los cargos están tipificados en los artículos 12 numeral 34 y 13 numeral 20 del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana, referidos al incumplimiento de resoluciones y la resistencia colectiva a mandatos o disposiciones reglamentarias.

Los involucrados, con grados de Sargento y Sargento 1ro, fueron replegados a la Dirección General de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) para responder ante las indagaciones de la Fiscalía Departamental Policial de Cochabamba.

En este contexto, la entidad estatal remarcó que "el Ministerio de Gobierno reafirma su compromiso con el cumplimiento de las disposiciones institucionales y la normativa disciplinaria de la Policía Boliviana, y garantiza que cualquier conducta que contravenga las normas y procedimientos establecidos será investigada y, de corresponder, sancionada conforme a la ley".

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