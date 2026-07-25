Los estudiantes del departamento de Cochabamba retornarán a clases este lunes 27 de julio, tras la conclusión del receso pedagógico de invierno, bajo la obligación de utilizar barbijo durante al menos dos semanas.

La disposición fue confirmada por la Dirección Departamental de Educación, que adoptó la medida como prevención ante los casos de herpangina y varicela registrados en la región.

La autoridad educativa explicó que el uso del barbijo será obligatorio en las unidades educativas con el objetivo de reducir el riesgo de contagio entre los estudiantes y proteger la salud de la comunidad escolar durante el reinicio de las actividades académicas.

Asimismo, se recomendó a padres de familia y docentes reforzar las medidas de bioseguridad, vigilar la aparición de síntomas y evitar que los estudiantes con signos de enfermedad asistan a clases para prevenir la propagación de estas infecciones.