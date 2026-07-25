Video de Evo Morales cruzando un control policial en el Trópico abre interrogantes

Un video difundido en redes sociales, muestra al dirigente cocalero, Evo Morales, recorriendo una zona del Trópico de Cochabamba a bordo de un vehículo y llegando a un punto de control policial, donde mantiene un intercambio de palabras con efectivos.

Durante el diálogo registrado en el video, Morales se dirige a los uniformados y realiza comentarios sobre la situación económica del país.

“Lo está fregando el Gobierno, no hay gasolina, el sueldo de ustedes ya perdió el valor adquisitivo, no es como antes; con la inflación va a ser fregadísimo”, se escucha decir al exmandatario.

El contenido generó repercusiones debido al contexto judicial que enfrenta el exmandatario, ya que tiene una orden de aprehensión en su contra.

Desde sectores gubernamentales y policiales indicaron que se encuentran verificando la autenticidad del material audiovisual y las circunstancias en las que ocurrió el encuentro.

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