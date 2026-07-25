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Santa Cruz despide a Alenir Echeverría, una de sus grandes voces

La reconocida cantante cruceña dejó un legado de más de 40 años en la música nacional. Su voz permanecerá en la memoria de quienes admiraron su trayectoria.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

25/07/2026 13:53

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La música boliviana está de luto tras la partida de Alenir Echeverría, una de las grandes exponentes del folclore cruceño. La artista fue recordada por su aporte a la cultura nacional y por interpretar canciones que reflejaban el amor por su tierra, sus tradiciones y la identidad oriental.

Alenir es recordada por su trayectoria de más de cuatro décadas llevando en alto el nombre de Santa Cruz y Bolivia.

Con su voz, Alenir Echeverría convirtió en himnos varias composiciones dedicadas a la tierra cruceña, resaltando la belleza de sus paisajes, la riqueza de su cultura y el sentimiento de su gente. 

Su entrega en los escenarios y sus interpretaciones, llenas de sentimiento, hicieron que su legado trascendiera más allá de sus años de carrera.

Familiares, amigos y seguidores despiden a Alenir Echeverría con pesar, pero también celebran la huella que dejó en la música nacional. Sus canciones continuarán sonando como un homenaje permanente a una voz que representó con orgullo a Santa Cruz y a Bolivia.

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