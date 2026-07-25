Miss Bolivia 2026: esta noche se conocerá a las nuevas reinas del país

La cuenta regresiva terminó. Este sábado 25 de julio se celebrará la esperada Gala Final de Miss Bolivia 2026, el certamen que elegirá a las nuevas representantes del país para los concursos internacionales de belleza más importantes del mundo.

La gala comenzará a las 21:00 y será transmitida en vivo a través del canal de YouTube y Facebook de Promociones Gloria, además de la señal digital de Red Uno, para que el público pueda seguir cada momento de la elección.

Un jurado con figuras nacionales e internacionales

Promociones Gloria confirmó un jurado integrado por reconocidas personalidades de Bolivia y del exterior, provenientes de diferentes áreas como la comunicación, la fotografía, el diseño y los certámenes de belleza.

Entre los jueces destacan la periodista y comunicadora Jimena Antelo, el fotógrafo internacional Carlos Rodríguez, la empresaria Mikaela Byren, el diseñador de coronas Alejandro Arraiz y la actual Miss International 2025, Catalina Duque Abreu, quien participará como jurado internacional.

Foto: Promociones Gloria

La organización señaló que la experiencia y trayectoria de cada uno de ellos aportará transparencia y profesionalismo en la elección de las nuevas soberanas.

Música y espectáculo para una noche especial

La gala también contará con un importante despliegue artístico. Sobre el escenario se presentarán Keily, C Jota, Sarahni y Noisy, además de la participación especial de la Agrupación Cultural Mitahori y la propuesta musical de Adagio.

La producción musical estará a cargo del reconocido productor Numbela, quien será el responsable del sonido y la puesta en escena del espectáculo.

Bolivia conocerá a sus nuevas representantes

Durante la ceremonia se coronará a las ganadoras que representarán a Bolivia en los principales certámenes internacionales de belleza, en una noche que promete combinar elegancia, cultura, música y emoción.

Foto: Promociones Gloria

La organización invitó a la población a seguir la transmisión en vivo y acompañar uno de los eventos más importantes del calendario nacional de concursos de belleza.

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