Rumbo a la corona: Candidatas al Miss Bolivia 2026 se despiden del Beni tras una histórica visita a Cachuela Esperanza

Estamos a solo pocos días de vivir el certamen de belleza más importante del país: el Miss Bolivia 2026. Las candidatas han venido cumpliendo una agenda sumamente ajustada y, en sus actividades más recientes, deslumbraron con su paso por el departamento del Beni, donde no solo derrocharon carisma, sino que también promovieron el turismo y la riqueza histórica de la región.

Un viaje al pasado en Cachuela Esperanza

Como broche de oro a su estadía en Guayaramerín, las delegadas realizaron un viaje de 43 kilómetros para visitar el histórico y emblemático pueblo de Cachuela Esperanza, un sitio cargado de nostalgia que llegó a ser el símbolo máximo de la época del auge del caucho en Bolivia.

Con un clima cálido y paisajes espectaculares, las candidatas disfrutaron de la hospitalidad beniana y aprovecharon para invitar a todos los bolivianos a revalorizar este rincón patrio:

"La verdad que ha sido un viaje espectacular que va a quedar marcado en mi corazón. Estamos conociendo Cachuela, un lugar turístico espectacular en Bolivia, así que están todos invitados para que puedan conocer esta historia que tenemos también", expresó emocionada Miss Santa Cruz.

Por su parte, Miss Cochabamba se mostró conmovida por el recibimiento de los pobladores:

"La verdad, qué mejor lugar para despedir este viaje que en este hermoso pueblo. Nos están recibiendo con tanto cariño. Invitamos a toda la gente, a todos los bolivianos a que pasen a conocer este patrimonio que tenemos aquí en Bolivia. Es un lugar hermoso, su gente, su gastronomía, sus lugares, sus vistas. Así que los invito a que conozcan Cachuela Esperanza".

La representante de Miss Residentes también se sumó a los agradecimientos antes de partir:

"Fue una experiencia increíble, muy feliz por tan hermoso recibimiento en Guayaramerín. Hemos disfrutado de toda la experiencia, de la naturaleza, de la calidez de la gente, me llevo en el corazón experiencias maravillosas para toda la vida. Muchísimas gracias".

Retorno a Santa Cruz y cuenta regresiva para la Gala Final

Tras cumplir con éxito esta última actividad en tierras benianas, las candidatas retornaron a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para reincorporarse de inmediato a la agenda oficial previa al certamen.

"La hemos pasado increíble y ahora ya estamos en Santa Cruz para continuar con las actividades del Miss Bolivia. Los esperamos en la gala de la belleza", adelantó Miss Cochabamba, visiblemente entusiasmada por la etapa final de la competencia.

La gran expectativa nacional culminará muy pronto. La gala final del Miss Bolivia 2026 está programada para este sábado 25 de julio a las 21:00. El evento será transmitido en vivo y directo a nivel nacional a través de las pantallas de Red Uno y mediante todas sus plataformas digitales oficiales, donde se conocerá a la sucesora que portará la corona de la mujer más bella de Bolivia.

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