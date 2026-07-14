Beni se viste de belleza con la llegada de las candidatas a Miss Bolivia

Las candidatas a Miss Bolivia llegaron hasta Guayaramerín, en el departamento del Beni, como parte de las actividades previas a la gala final del certamen, que se desarrollará el próximo 25 de julio.

Las 29 aspirantes fueron recibidas en el aeropuerto con bandas y muestras de cariño por parte de los habitantes de la región, quienes se dieron cita para acompañar la llegada de las representantes de distintos departamentos y comunidades.

“Qué maravilloso recibimiento, estamos muy agradecidas y felices”, expresó la Miss Residentes Japón durante su llegada.

Entre abrazos y fotografías, familiares y ciudadanos también estuvieron presentes para dar la bienvenida a las candidatas, quienes destacaron la hospitalidad de la población beniana.

Foto: Sebastián Orosco

“Qué hermosa y cálida que es la gente del Beni, realmente espero volver muchas veces más”, manifestó la representante de Oruro.

Durante su visita a Guayaramerín, las candidatas cumplirán una agenda que incluye una sesión de fotos, recorridos por espacios culturales como el museo de piezas ancestrales y jornadas de filmación.

Foto: Sebastián Orosco

Además, tendrán un paseo en catamarán por el río Mamoré y participarán en la elección de Miss Turismo, uno de los reconocimientos que forman parte de las actividades preliminares del concurso nacional.

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