Historias, sueños y proyectos: candidatas a Miss Bolivia visitaron El Mañanero

La carrera rumbo a la corona de Miss Bolivia continúa y esta jornada algunas de las candidatas llegaron hasta los estudios de El Mañanero para compartir sus experiencias, sueños y proyectos con la audiencia.

Entre las invitadas estuvo Valeria Mena, Miss Oruro, quien contó que es administradora de empresas y actualmente trabaja en la compañía familiar dedicada al rubro de la metalmecánica vinculada a la minería.

Sobre la posibilidad de convertirse en Miss Bolivia, aseguró que busca utilizar su voz para generar un impacto positivo. “La belleza que más inspira no es aquella que todos llegan a contemplar a simple vista, sino la que en silencio logra transformar el mundo”, expresó.

Por su parte, Alondra Zarzuela, señorita Oruro, contó que es profesional en Derecho y que tiene una inclinación hacia el área penal. La candidata invitó a la población a apoyarla en las votaciones del certamen.

Otra de las participantes fue Diana Vaca, Miss Llanos Tropicales, quien destacó su proyecto social denominado “Renacer”, una iniciativa enfocada en rescatar y valorizar las plantas medicinales de Bolivia, relacionándolo con su carrera en Bioquímica y Farmacia.

“Estoy orgullosa de trabajar con personas que creen que no se puede salir adelante. Estoy aquí para demostrarles que sí, que luchen por lo que desean porque los sueños se cumplen con trabajo y disciplina”, indicó.

Asimismo, Marley Rey, señorita Llanos Tropicales, compartió sus expectativas y resaltó la oportunidad de conocer la diversidad cultural del país y compartir con las demás participantes.

La gran final del Miss Bolivia 2026 está prevista para el 25 de julio, fecha en la que se elegirá a la nueva Miss Bolivia Universo y todo lo que ocurra durante el certamen lo podrás descrubrir en Red Uno.

Mira la programación en Red Uno Play