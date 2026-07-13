¿Cuándo es el próximo fin de semana largo en Bolivia? Conoce detalles

El próximo fin de semana largo en Bolivia llegará en agosto con motivo del Día de la Independencia, gracias a que el feriado nacional se extenderá por cuatro días consecutivos.

Feriado nacional se extiende por cuatro días

De acuerdo con el Decreto Supremo 5521, el descanso abarcará desde el jueves 6 de agosto hasta el domingo 9 de agosto, ya que el Gobierno declaró feriado nacional también el viernes 7 de agosto para impulsar el turismo interno y dinamizar la economía.

Será el siguiente descanso prolongado del calendario boliviano y permitirá a miles de personas realizar viajes o actividades recreativas durante cuatro días continuos.

Después de este feriado largo, los siguientes feriados nacionales de 2026 serán:

Lunes 2 de noviembre , por el Día de Todos los Difuntos.

Viernes 25 de diciembre, por Navidad.

Feriados departamentales

El calendario oficial también contempla feriados cívicos departamentales, entre ellos el 16 de julio en La Paz, el 14 de septiembre en Cochabamba, el 24 de septiembre en Santa Cruz y Pando, el 10 de noviembre en Potosí y el 18 de noviembre en Beni.

Con esta programación, el Gobierno busca aprovechar los fines de semana largos para fortalecer el turismo interno y generar mayor movimiento económico en sectores como la hotelería, el transporte y la gastronomía.

Mira la programación en Red Uno Play