Salud sin salarios: Gobernación apunta a falta de transferencia del Gobierno

El pago de salarios al personal de salud en Santa Cruz se encuentra pendiente debido a la falta de transferencia de recursos por parte del Gobierno central, según informó la Gobernación cruceña mediante un comunicado.

A través del pronunciamiento, la institución departamental explicó que los sueldos del sector salud son financiados con recursos provenientes de regalías y que el cumplimiento de las fechas de pago depende de la acreditación oportuna de estos fondos.

Foto: Gobernación de Santa Cruz

“Los salarios del personal de salud se financian con recursos provenientes de regalías que son transferidos por el Gobierno central”, señala el comunicado.

La Gobernación lamentó la situación y aseguró que existe la voluntad institucional de cumplir con el pago. Sin embargo, sostuvo que hasta la fecha no cuenta con los recursos correspondientes.

Asimismo, la administración departamental expresó su reconocimiento a los trabajadores del sector salud por las labores que realizan en beneficio de la población.

“Expresamos nuestro reconocimiento y gratitud a médicos, enfermeras, profesionales, técnicos y todo el personal de salud por la importante labor que desempeñan al servicio de la población”, destaca el documento.

Finalmente, la Gobernación aseguró que continuará con las gestiones para viabilizar el desembolso de los salarios una vez que los recursos sean transferidos.

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