Comité advierte que solo 34 km del Plan vial de la ABC tienen un proyecto concreto

Tras una reunión técnica con la Administradora Boliviana de Carreteras Regional Santa Cruz, el bloque institucional y cívico cruceño expresó preocupación porque la mayor parte del plan vial para la Chiquitania no tendría financiamiento real y seguiría estancado en oficinas centrales.

El vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, advirtió que, de todo el paquete vial expuesto por la ABC Regional Santa Cruz, únicamente un tramo de 34 kilómetros contaría con proyecto concreto, financiamiento garantizado y un plazo real de ejecución.

La observación surgió tras una reunión entre directivos de la ABC, alcaldes, concejales, asambleístas departamentales de la zona chiquitana y representantes cívicos, quienes evaluaron el estado de las carreteras en las provincias Ñuflo de Chávez, Velasco, Chiquitos y Germán Busch.

“Hoy solamente treinta y cuatro kilómetros, con una inversión de noventa millones de dólares, para dos años de construcción. Estamos ahí flacos y necesitamos conectarnos”, manifestó Zambrana al concluir el encuentro.

Plan vial queda en promesas, según el Comité

Durante la reunión, la ABC Regional presentó un plan plurianual de conservación vial para nueve tramos de la Red Vial Fundamental chiquitana, que suman más de 2.450 kilómetros y requieren aproximadamente Bs 106,2 millones.

Sin embargo, el bloque cruceño observó que gran parte de esos proyectos no cuenta con recursos líquidos, convenios firmados, licitaciones vigentes ni órdenes de proceder. Según los representantes regionales, varios requerimientos permanecen con el estado de “solicitud en oficina central”.

Zambrana cuestiona planificación vial

El vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz señaló que la información recibida fue amplia, pero dejó mayor preocupación entre las autoridades presentes.

“Estamos saliendo de una reunión de la ABC Regional Santa Cruz. Hemos tenido buena información, hemos podido conversar con las autoridades de la Regional. Eso sí, salimos preocupados”, afirmó.

Zambrana sostuvo que la planificación caminera desde el nivel central es insuficiente frente a las necesidades del departamento.

“La planificación de lo que es la política de carretera está muy floja y necesitamos como Santa Cruz que se pongan las pilas desde el ente central para poder empezar a construir una Santa Cruz conectada”, remarcó.

Ruta F-039 sigue sin pavimentación integral

Uno de los casos observados fue el tramo Cuatro Cañadas – San Miguel, correspondiente a la Ruta Fundamental F-039. Esta vía, de más de 230 kilómetros, continúa con sectores de ripio y tierra, además de afectaciones por lluvias e inundaciones.

Según el análisis expuesto en la reunión, el único contrato vigente en ese sector corresponde a una obra complementaria de nivelación por Bs 891.778,63. La pavimentación integral aún no cuenta con perfil consolidado, por lo que la ABC se habría comprometido a elaborar un Informe Técnico de Condiciones Previas en el plazo de un mes para luego buscar financiamiento.

San José – San Ignacio depende de crédito externo

Otro tramo observado fue el de San José – San Ignacio, donde faltan 46,5 kilómetros de pavimentación. De acuerdo con la información revisada, la obra mantiene un 0% de avance en pavimento y depende de un crédito externo ante FONPLATA por aproximadamente $us 55 millones, que aún se encuentra en trámite institucional.

Para la comitiva cruceña, esta situación confirma que varios proyectos estratégicos para la Chiquitania siguen en etapa administrativa y sin fecha clara de ejecución.

Piden fuerza común por conectividad

Zambrana afirmó que Santa Cruz necesita una acción conjunta entre autoridades nacionales, departamentales, municipales y sectores cívicos para exigir obras reales y no solo planes en papel.

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