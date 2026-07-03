"No puede quedar en el aire": Comité pide celeridad a la Fiscalía tras admitirse denuncia por los bloqueos

El Comité Pro Santa Cruz informó que el Ministerio Público admitió la denuncia presentada contra los presuntos responsables de los más de 50 días de bloqueos registrados en el país y pidió que la investigación avance con celeridad, respetando el debido proceso.

El vicepresidente de la institución cívica, Agustín Zambrana, explicó que la denuncia fue presentada inicialmente contra Evo Morales, Mario Argollo y Vicente Salazar, a quienes se atribuye la convocatoria y dirección de las movilizaciones.

"Ya ha sido admitida nuestra denuncia que hemos iniciado contra Mario Argollo, Vicente Salazar y Evo Morales Ayma por nueve tipificaciones de delitos", afirmó Zambrana, al señalar que ahora corresponde al Ministerio Público desarrollar la etapa investigativa.

Según explicó, la Fiscalía verificó que existen elementos suficientes para iniciar las investigaciones, las cuales buscarán establecer quiénes participaron en la organización de los bloqueos, quiénes impartieron instrucciones, quiénes financiaron las movilizaciones y cuáles fueron las responsabilidades individuales de cada uno de los involucrados.

"Nosotros no buscamos culpables; a los culpables los va a sancionar la justicia. Lo que queremos es saber quién se va a hacer responsable de las muertes, de las afectaciones económicas, de las quiebras de negocios y del daño ocasionado al país", sostuvo.

El dirigente indicó que el Comité Pro Santa Cruz presentó un expediente preliminar con material probatorio que incluye publicaciones de medios de comunicación, declaraciones públicas y otros elementos que ahora deberán ser validados por la Fiscalía.

Aunque la denuncia fue presentada inicialmente contra tres personas, Zambrana aseguró que las investigaciones podrían ampliarse a otros actores.

Añadió que parlamentarios y otras autoridades también podrían ser objeto de investigación, al considerar que algunas autoridades habrían omitido acciones para garantizar la libre circulación y proteger a la población durante el conflicto.

Respecto al pedido del sector productivo de impulsar una ley antibloqueos, Zambrana manifestó el respaldo del Comité Pro Santa Cruz a esa iniciativa. No obstante, recordó que la Constitución Política del Estado y la normativa penal ya contemplan mecanismos para sancionar conductas que vulneren derechos fundamentales.

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