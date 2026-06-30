Comité pro Santa Cruz apoya demandas del Órgano Judicial, pero pide erradicar la corrupción

El Comité pro Santa Cruz expresó su respaldo al planteamiento realizado por las autoridades judiciales respecto a la necesidad de dotar de mayores recursos al sistema de justicia, aunque advirtió que ese fortalecimiento debe ir acompañado de una lucha efectiva contra la corrupción dentro de las instituciones.

El vicepresidente de la entidad cívica, Agustín Zambrana, afirmó que existen señales de cambio en la administración de justicia; sin embargo, sostuvo que es indispensable garantizar las condiciones necesarias para que las instituciones puedan cumplir adecuadamente sus funciones.

“Se ven vientos de cambio dentro de la justicia boliviana, efectivamente, pero hay que darle los recursos suficientes”, manifestó.

Como ejemplo de las deficiencias existentes, Zambrana señaló que durante una reciente visita a Puerto Suárez constató el deterioro de las instalaciones de la Estación Policial Integral (EPI) que presta servicio a toda la provincia Germán Busch. Asimismo, indicó que la Policía también enfrenta limitaciones presupuestarias.

“Si queremos que se corrijan y que tengamos buenas instituciones, necesitamos que tengan las condiciones para ese fin”, afirmó.

El cívico sostuvo que la ciudadanía exigirá que se destinen mayores recursos para fortalecer el sistema judicial, al considerar que actualmente enfrenta una marcada falta de personal e infraestructura.

“Por hoy, la justicia ciertamente no tiene las condiciones totales para el trabajo. No hay suficientes jueces, no hay suficientes fiscales, no hay suficiente infraestructura”, señaló.

No obstante, Zambrana enfatizó que el incremento de recursos debe estar acompañado por una depuración de los operadores de justicia involucrados en hechos de corrupción.

“Aquí efectivamente la justicia quiere más condiciones, más recursos, perfecto, macanudo, pero al mismo tiempo ya no queremos jueces corruptos, fiscales corruptos, vocales corruptos, magistrados corruptos, porque sabemos que están ahí”, expresó.

Finalmente, sostuvo que el país necesita instituciones estatales fortalecidas, pero también servidores públicos que actúen con integridad y transparencia.

“Necesitamos instituciones del Estado con las condiciones, pero también aquellos que hacen el ejercicio de la función de Estado necesitan ser gente proba, idónea y que deje de pedir coimas y robar, como se vienen dando todos los días estos casos”, concluyó.

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