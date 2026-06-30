La fauna vuelve a la Laguna Alalay: flamencos, peces y aves llenan de vida el ecosistema

La Laguna Alalay vuelve a mostrar señales de vida. El espejo de agua se ha convertido en un refugio para miles de aves, peces, insectos y especies vegetales que hoy forman parte de uno de los ecosistemas más importantes del municipio.

De acuerdo con datos de la Dirección de Medio Ambiente, en la laguna habitan más de 4.000 aves, tres especies de peces y una importante diversidad de insectos y plantas acuáticas. Esta presencia de fauna confirma el proceso de recuperación ambiental que atraviesa el lugar.

Uno de los hechos más llamativos fue el reciente avistamiento de aproximadamente 60 flamencos, entre adultos y juveniles, que llegaron a la laguna durante las últimas semanas.

Foto GAMC.

Flamencos en Alalay

El biólogo José Balderrama destacó que, además de flamencos chilenos, que suelen llegar durante la temporada de invierno, también se observó la presencia de una pareja de flamencos de James, una especie considerada en peligro de extinción.

Según el especialista, estas aves permanecen activas principalmente durante la mañana y la tarde, horarios en los que se alimentan. Durante el día, suelen desplazarse hacia otras lagunas de la región.

“Los flamencos están muy activos durante la mañana y durante la tarde, porque son las horas en las que se alimentan; durante el día se desplazan a otras lagunas”, explicó Balderrama.

Peces de hasta 40 centímetros

La recuperación de la fauna acuática también se refleja en el crecimiento de los peces que habitan la laguna. El director de Medio Ambiente, Elvis Gutiérrez, recordó que hace un par de años se sembraron tres especies: platincho, gambusia y carpa.

Foto GAMC.

Actualmente, algunos ejemplares ya alcanzan hasta 40 centímetros de longitud, lo que demuestra que el ecosistema ofrece condiciones para su desarrollo.

“Como pueden ver, ahora el ecosistema está volviendo a la vida. Tenemos peces que son monitoreados por los biólogos de la Unidad de Medio Ambiente y también por la Universidad Mayor de San Simón”, señaló Gutiérrez.

Refugio para aves silvestres

Aunque se trata de una laguna artificial, Alalay se ha convertido en un espacio de vida silvestre. Actualmente funciona como área de anidación para 37 especies de aves, consolidándose como un punto clave para la biodiversidad urbana.

Foto GAMC.

El dragado realizado hace dos años permitió recuperar un ecosistema que muchos consideraban perdido. Hoy, la presencia de flamencos, peces, insectos y aves demuestra que la laguna mantiene una dinámica natural activa.

La Laguna Alalay no solo recupera su espejo de agua, también recupera su fauna. Y con cada ave que llega, cada pez que crece y cada especie que encuentra refugio, el ecosistema confirma que sigue vivo.

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