Lula destaca la democracia en Bolivia y felicita a Rodrigo Paz por el manejo de la crisis política

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, destacó este martes el fortalecimiento de la democracia en Bolivia y elogió al presidente Rodrigo Paz por la forma en que enfrenta la actual crisis política, durante su intervención en la 68.ª Cumbre de Presidentes del Mercosur, que se desarrolla en la ciudad paraguaya de Luque.

En su discurso, Lula advirtió sobre el impacto de las campañas de desinformación en la región y afirmó que, pese a esos intentos por desacreditar los procesos electorales, en América del Sur ha prevalecido el respeto a la voluntad popular y a las instituciones democráticas.

"Las redes de desinformación siguen distorsionando el debate público y tratando de debilitar la confianza en las instituciones. A pesar de esos intentos de lanzar dudas sobre los procesos electorales en América del Sur, el respeto a la voluntad popular y la confianza en las reglas democráticas vienen prevaleciendo en Bolivia", afirmó el mandatario brasileño.

Asimismo, resaltó que el diálogo entre el Gobierno y los movimientos sociales constituye la vía para superar las diferencias y preservar la paz en el país.

"El diálogo entre el Gobierno y los movimientos sociales es el camino para superar las divergencias y preservar la paz. Por esto quiero felicitar al presidente Rodrigo Paz por cómo está lidiando con esa crisis política en Bolivia", expresó.

Cumbre del Mercosur

Las declaraciones fueron realizadas durante la 68.ª Cumbre de Presidentes del Mercosur, que reúne en Paraguay a los jefes de Estado de los países miembros y asociados del bloque para abordar temas de integración regional, comercio y cooperación.

En la sesión participan los presidentes de Brasil, Uruguay, Bolivia, Chile y Ecuador, además de representantes de Panamá, Colombia y Perú, así como delegaciones invitadas de Emiratos Árabes Unidos, Trinidad y Tobago y Uzbekistán.

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