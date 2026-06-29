Bolivia asume la Secretaría Pro Tempore de Urupabol con una agenda de integración regional

Bolivia asumió la Secretaría Pro Tempore del mecanismo de coordinación y cooperación Urupabol por el periodo de un año, tras la suscripción del comunicado Conjunto entre los cancilleres de Bolivia, Paraguay y Uruguay.

El acuerdo fue firmado por el canciller boliviano Fernando Aramayo Carrasco, junto a sus homólogos de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano, y de Uruguay, Mario Lubetkin, en una reunión orientada a actualizar la agenda de integración regional y fortalecer la cooperación entre los tres países, según el boletín informativo de la Cancillería de Bolivia.

Urupabol es un organismo de integración regional creado por Uruguay, Paraguay y Bolivia con el objetivo de coordinar políticas y promover iniciativas conjuntas para fortalecer el comercio, la conectividad, el transporte, la infraestructura, la cooperación consular y el desarrollo económico entre los tres países.

Nueva hoja de ruta para la integración

Con este entendimiento, Urupabol inicia una nueva etapa con una agenda renovada enfocada en resultados concretos, priorizando el fortalecimiento de la conectividad, el comercio, el transporte multimodal y la logística regional, además de la cooperación consular y la movilidad humana.

La hoja de ruta incluye también el impulso de la Hidrovía Paraguay–Paraná como eje estratégico de integración, el desarrollo de infraestructura, la mejora de la conectividad aérea y la promoción del desarrollo de las comunidades vinculadas al corredor fluvial.

Asimismo, se contempla la reactivación de Urupabol Empresarial, como espacio de articulación con el sector privado para fomentar inversiones y ampliar el comercio entre los tres países.

Rol de Bolivia en la coordinación

Como Secretaría Pro Tempore, Bolivia asumirá la coordinación del plan de acción anual, el seguimiento de los compromisos adoptados y la convocatoria de la próxima reunión ministerial del mecanismo.

El canciller Aramayo destacó que esta etapa busca consolidar una integración “pragmática y moderna”, orientada a convertir los acuerdos políticos en acciones concretas que impulsen el desarrollo regional.

Integración con enfoque de resultados

El comunicado conjunto también establece la revisión y actualización de los instrumentos institucionales de Urupabol, con el objetivo de adecuarlos a los desafíos económicos y comerciales actuales.

De acuerdo con la Cancillería de Bolivia, la nueva etapa reafirma el compromiso de los tres países con una integración basada en la cooperación, la complementariedad y la generación de oportunidades de desarrollo compartido.

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