“Nunca más bloqueos”: Paz pide poner fin a una práctica que paraliza Bolivia

El presidente Rodrigo Paz lanzó un duro mensaje contra la cultura de los bloqueos durante un acto realizado en la zona sur de Cochabamba, donde entregó el proyecto de agua potable “Interconexión Jica”.

En su discurso, el mandatario afirmó que Bolivia necesita dejar atrás las medidas de presión que paralizan carreteras, golpean la economía y afectan directamente a la población.

“El bloqueo mata, te deja sin salud, sin combustible, sin oxígeno”, sostuvo Paz, al recordar que durante los conflictos recientes hubo personas que no pudieron llegar a tiempo a centros médicos por los cortes de ruta.

“Nunca más bloqueos”

El jefe de Estado aseguró que los bloqueos no solo perjudican al Gobierno, sino principalmente a los ciudadanos que necesitan trabajar, trasladarse, recibir atención médica o transportar alimentos y combustible.

Paz cuestionó que uno o dos sectores puedan cerrar carreteras y frenar el desarrollo nacional.

“Ya basta de que uno o dos señores desde el Chapare te quieran cerrar las carreteras y no te permitan desarrollar la patria”, manifestó.

El mandatario insistió en que Bolivia debe superar una forma de hacer política basada en la presión, el chantaje y la paralización del país.

Cochabamba, golpeada por los conflictos

Durante su intervención, Paz señaló que Cochabamba fue una de las regiones más afectadas por los recientes días de bloqueo, debido a su ubicación estratégica como punto de conexión entre oriente y occidente.

El presidente sostuvo que cada cierre de ruta golpea la producción, el comercio, el transporte, la salud y el abastecimiento de combustible.

Por eso, afirmó que no puede hablarse de desarrollo si las carreteras siguen siendo utilizadas como herramienta de presión política.

Desarrollo sí, bloqueo no

En ese contexto, Paz anunció una inversión de más de Bs 400 millones para Cochabamba durante su primer año de gestión.

Según explicó, Bs 300 millones serán destinados a infraestructura vial y otros Bs 100 millones a proyectos educativos y de salud.

El mandatario aseguró que estas inversiones buscan reactivar la economía regional, mejorar servicios básicos y atender zonas que durante años fueron postergadas.

Sin embargo, advirtió que ningún plan de desarrollo será sostenible si el país continúa normalizando los bloqueos.

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