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Justiniano destaca reunión con Martini: "Fue una conversación franca"

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, resaltó la importancia del encuentro con el encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos, Erik Martini, y afirmó que la cooperación internacional es clave para fortalecer la seguridad, la lucha contra el crimen organizado y la defensa de la democracia en Bolivia.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

25/06/2026 14:35

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Foto: Erik Martini, encargado de negocios EE.UU. y Ernesto Justiniano ministro de Defensa. RRSS.
La Paz

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El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, destacó los alcances de la reunión que sostuvo con el encargado de Negocios y jefe de misión de la Embajada de Estados Unidos en Bolivia, Erik Martini, encuentro en el que abordaron temas vinculados a la seguridad, la defensa y la lucha contra el crimen organizado.

La autoridad señaló que el diálogo permitió intercambiar criterios sobre los desafíos que enfrenta el país y la necesidad de fortalecer los mecanismos de cooperación internacional para proteger a la población y las instituciones democráticas.

“Fue una conversación franca y positiva sobre los desafíos que tenemos por delante en materia de seguridad, defensa y lucha contra el crimen organizado”.

Justiniano remarcó que Bolivia debe mantener relaciones internacionales basadas en el respeto mutuo y objetivos comunes, con el propósito de fortalecer las capacidades del Estado frente a amenazas que afectan a la población.

Ministerio de Defensa

Desde el Ministerio de Defensa también se destacó que existe una oportunidad para seguir ampliando el trabajo conjunto entre Bolivia y Estados Unidos en temas relacionados con la seguridad, la defensa y el combate al crimen organizado, siempre bajo principios de respeto mutuo.

El encuentro se desarrolló en un contexto en el que el Gobierno busca consolidar acciones para preservar el orden constitucional y fortalecer la seguridad interna tras los conflictos y bloqueos que afectaron al país durante más de 50 días.

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