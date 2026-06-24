Situación política de Bolivia "trasciende fronteras", asegura Aparicio

El diplomático y exviceministro de Relaciones Exteriores, Jaime Aparicio, afirmó que la situación de Bolivia “trasciende las fronteras” y aseguró que el país es observado en el contexto internacional como un posible foco de inestabilidad regional, en medio de recientes pronunciamientos de respaldo desde organismos y gobiernos extranjeros.

“En Bolivia lo que ha sucedido es un hecho que trasciende nuestras fronteras. No solo no es exclusivamente un problema interno”, señaló Aparicio, al mencionar declaraciones atribuidas al presidente de Panamá y a autoridades de Estados Unidos en el marco del respaldo al país.

El exviceministro sostuvo que existe una nueva correlación de fuerzas en la región y que varios gobiernos habrían expresado preocupación por la situación boliviana en espacios multilaterales como la Organización de Estados Americanos (OEA).

“Hoy América Latina está ya con una mayoría de países de centro y centro derecha donde se defiende la democracia liberal”, afirmó, al referirse a las posiciones políticas en la región y a las declaraciones adoptadas en foros internacionales.

Bolivia frente al mundo

Aparicio también cuestionó la actuación diplomática boliviana en este contexto. “Bolivia no tiene una diplomacia profesional”, dijo, al señalar que otros países habrían impulsado gestiones de respaldo internacional.

El diplomático advirtió además que la situación de Bolivia genera atención por su ubicación estratégica en Sudamérica. “Bolivia se presenta como un país donde se puede cambiar las cosas”, sostuvo, al referirse a los riesgos de inestabilidad.

Planteó que el país requiere reformas estructurales y apoyo internacional para enfrentar la crisis. “Bolivia tiene que tomar medidas estructurales, tiene que hacer una reforma a la Constitución, tiene que salir adelante y solucionar la crisis económica”.

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