Buses reanudan viajes a Copacabana ofreciendo pasajes hasta en Bs 50 tras bloqueos

Desde la zona del Cementerio General, se reportó la reactivación de salidas de buses con destino a Copacabana luego de la habilitación de las carreteras tras la aplicación del estado de excepción y trabajos conjuntos de limpieza en vías que habían quedado bloqueadas.

Los operadores del servicio informaron que el pasaje oficial es de Bs 40, aunque en algunos casos se está cobrando hasta Bs 50 debido a la escasez de carburantes.

Combustible

En ese marco, los choferes indicaron que algunos colegas recurren incluso a la compra de combustible desde el lado peruano para poder mantener sus operaciones, mientras persiste la irregularidad en el suministro local.

El flujo de pasajeros, sin embargo, es bajo y las unidades parten con pocos usuarios, en un contexto en el que el sector turístico todavía no logra recuperarse tras más de 50 días de interrupciones en las vías.

“Las carreteras están expeditas, pero el tema de combustibles está costando un poco”, reportó la periodista desde el lugar, al señalar que se espera una reactivación paulatina de la actividad hacia Copacabana.

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