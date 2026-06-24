Tragedia aérea en Cochabamba: revelan resultados de la autopsia y despiden a militares con honores

La Policía Boliviana brindó el informe oficial sobre el accidente de la aeronave CESSNA FAB-409 de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), siniestrada en el sector de Cerro Sayari (Cochabamba), que dejó un saldo de seis personas fallecidas, entre militares y civiles.

El caso generó además el último adiós con honores militares a cuatro efectivos de la FAB, en medio de escenas de profundo dolor en Cochabamba.

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Rolando Vera, confirmó el procedimiento legal realizado en la zona del siniestro.

“Se procede al levantamiento legal de seis cuerpos, hecho producido a consecuencia de la caída, precipitación de una aeronave CESSNA con matrícula 409 a cargo de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB)”, dijo.

Vera precisó que entre las víctimas se encuentran cuatro miembros de la Fuerza Aérea Boliviana y dos civiles: una madre y su hija, quienes eran trasladadas desde La Paz hacia Cochabamba en una misión de acción cívica.

Autopsia

El informe forense determinó que todas las víctimas fallecieron por las mismas causas, vinculadas al impacto de la aeronave.

De acuerdo con la autopsia médico legal, las muertes se debieron a:

Politraumatismo por evento aeronáutico

Traumatismo abdomino-pélvico

Laceración visceral generalizada

Hemorragia interna y externa

Shock hipovolémico

El reporte establece además una data de muerte de entre cinco a seis horas antes del examen forense, coincidente con el momento del accidente.

Identificación de las víctimas

La Fuerza Aérea Boliviana confirmó el fallecimiento de cuatro militares:

My. Av. Ariel Maida Suárez

Cap. Av. Marcelo Alberto Pérez Becerra

Tte. Av. Franz Gabriel Terrazas Mollinedo

Tcnl. DEMA Cellier Vidal Pedraza

Las otras dos víctimas fueron identificadas como:

Erika Bustamante Fuentes

Ariadne Lobatón Bustamante (su hija)

Ambas viajaban en el marco de una acción cívica humanitaria.

Despedida con honores en Cochabamba

En Cochabamba, los cuatro militares de la FAB recibieron el último adiós con honores institucionales, en medio de un profundo dolor de familiares, camaradas y autoridades castrenses.

Durante el acto fúnebre, se destacó la vocación de servicio y entrega al país de los efectivos fallecidos, quienes perdieron la vida mientras cumplían tareas de apoyo humanitario.

Los restos fueron despedidos con escolta de gala y condecoraciones póstumas, como reconocimiento a su trayectoria militar y servicio a la patria.

El siniestro de la aeronave FAB-409 ha dejado en luto a la institución castrense y al país, al tratarse de un vuelo destinado a labores de apoyo social que terminó en tragedia en la región de Sayari, Cochabamba.

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